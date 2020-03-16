Xiaomi Redmi K30 Pro Tekrar Sızdırıldı! İşte Görüntüler

Xiaomi önümüzdeki dönemlerde Redmi K30 Pro ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni model tekrar sızdırıldı!

Xiaomi Redmi K30 Pro Nasıl Olacak?

Redmi K30 Pro, tasarım gizleyici bir kılıf ile sızdırıldı. Tasarım her ne kadar gizlenmiş olsa da, bazı önemli detayları edinmemiz mümkün.

Dikkatimizi çeken ilk şey dörtlü kamera kurulumu oluyor. Buradaki ana kameranın Sony IMX686 sensöründen gücünü alan 64 MP çözünürlüğünde bir kuruluma sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak 3,5 mm jack ve tıpkı Redmi K20 serisinde olduğu gibi pop-up kamera da dikkatlerden kaçmıyor.

Bu sızıntıdan bağımsız olarak bilinen bazı ek detaylar da mevcut. Buna göre yeni model gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak. 5G desteğine sahip olacak ve 33W kablolu şarj desteğine sahip 4,700 mAh kapasitesindeki batarya ile kutudan çıkacak.

Redmi K30 Pro, muhtemelen bu ay içerisinde karşımıza çıkacak. Tabii Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeler bu tarihlerde belirli değişikliklerin olmasına yol açabilir. Peki siz yeni modelin sızdırılan tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.