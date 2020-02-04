Xiaomi Redmi K30 Pro Yeni Sızıntıları ile Heyecanlandırmayı Başardı

Xiaomi tarafından yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Redmi K30 Pro özellikleri ve tasarımı ile dillerden düşmeyecek gibi gözüküyor. Yeni model bazı önemli sızıntılarla gündeme geldi.

Kamera Tarafında İddialı Olacak

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılar dahilinde yeni modelin Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacağını ve bunun 8 GB RAM ile destekleneceğini duymuştuk. Şimdi ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise kamera tarafında. Buna göre yeni modelin ana kamerası Sony IMX686 sensörüne sahip olacak. Bu sensör, son zamanlarda orta - üst segmentin en gözde sensörlerinden birisi haline geliyor.

Geçtiğimiz saatlerde tanıtılan Pocophone X2 modelinde de bu sensöre yer veriliyor ve Mi 10 için de bu yönde bazı söylentiler var.

Weibo üzerinde ortaya çıkan bu sızıntıya göre kamerada dikey kurulum sürecek ve aslında yeni model tasarım olarak da Redmi K30 ve Redmi K30 5G ile oldukça benzer tasarıma sahip olacak. Dikey kurulum sürecek olsa da lens ve sensörlerin yerleşimleri farklı olacak.

Redmi K30 Pro'nun Redmi K30'a göre (görünüşte) neredeyse ayırt edilemeyecek seviyede daha güçlü bir model olmasını bekliyoruz. Tekrar söylemek gerekirse yeni modelin ne zaman tanıtılacağı halen büyük bir sır. Bu süreçte ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.