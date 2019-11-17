Xiaomi Redmi K30 ve K30 Pro'nun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Xiaomi'nin yeni iki modeli Redmi K30 ve K30 Pro'nun çıkış tarihi ertelendi. Redmi K30 modelleri önümüzdeki yıl gelecek.

Geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 8 modeli ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, yeni modellerini tanıtmıştı. İlk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan K30 serisi hakkında birçok iddia mevcuttu. 2019 yılında tanıtılması beklenen Redmi K30 ve K30 Pro modelleri için üzücü haber şirketin Grup Başkan Yardımcısı Lu Weibing'den geldi.

Xiaomi'nin 5G destekli modelleri K30 ve K30 Pro hakkında açıklama yapan Lu Weibing paylaştığı Tweet ile 2020'yi işaret etti. K30 modellerinin 2020 yılının hangi kısmında çıkacağı da belli değil. Ancak yine iddialara göre cihazların 2020'nin ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Cihazın özellikleri de merak konusu. Ancak bu kısımda da bir açıklama söz konusu değil. Bahsi geçen modellerin teknik özellikleri hakkında net bir bilgi söz konusu değil. Ancak K30 modelinin Qualcomm Snapdragon 7250 ile birlikte geleceği biliniyor. K30 Pro için ise hemen hemen hiçbir bilgi yok diyebiliriz. Bakalım K30 ve K30 Pro modellerinin özellikleri ne olacak?