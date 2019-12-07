Xiaomi Redmi K30 Yeni Görselleri ve Özellikleri ile Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin yeni modeli Xiaomi Redmi K30'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde cihaz hakkında yeni bilgilere de ulaşıldı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni modelleri ile piyasaya bomba gibi düşmeye devam ediyor. Yeni modeli Xiaomi Redmi K30 ile 10 Aralık'ta karşımıza çıkmaya hazırlanan Xiaomi, K30 ile ilgili birçok detayı sunmuştu. Şimdi ise cihazın ve kutusunun görselleri ortaya çıktı. Bununla beraber yeni özellikler de ortaya çıktı.

Weibo adlı bir sosyal medya platformunda paylaşılan bu görüntülerde cihazın kutusu ve kutu içeriği yer alıyor. Telefonun kutusu klasikleşen Xiaomi tasarımına sahip. Üzerinde Redmi K30 yazısını taşıyan kutu, fotoğrafın doğruluğunu onaylıyor. Diğer fotoğrafta ise cihazın kendisi yer alıyor. Burada cihazın üzerindeki etiket sayesinde Redmi K30'un çift SIM kart desteği ile birlikte geleceği ortaya çıkmış oluyor.

Yine fotoğraflarda cihazın kırmızı rengi ile nasıl durduğu da ortada. Burada görüntü biraz kısıtlı ancak etiketleri kaldırıldığında daha güzel bir görüntü sağlayacağı kesin. Ön kısımda ise Xiaomi'nin cihaz ile beraber getirdiği ekran koruyucusu görünüyor. Ekran koruyucu direkt cihazın üzerinde takılı.

Redmi K30 ile ilgili yeni bilgiler bu şekilde idi. Cihazın 4G ve 5G modellerinin olacağı daha önce gelen bilgiler arasındaydı. Yine bu modellerde Snapdragon 765G ve 730G modelleri kullanılacak. Aynı zamanda 6GB ve 12GB RAM seçenekleri de yer alacak. Üzerinde koruyucuyu taşıyan ekranın boyutu ise 6.67 inç. Bakalım 10 Aralık'ta daha ne gibi özellikler ortaya çıkacak?