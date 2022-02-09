Xiaomi İmzalı Redmi K50 Gaming Edition 16 Şubat’ta Tanıtılacak

Son yıllarda çıkardığı akıllı telefonlar ile pazarda belirli bir pay elde eden Çin merkezli şirket Xiaomi, alt markası Redmi ile yeni bir seri tanıtımına hazırlanıyor. Dev şirket bugün yaptığı açıklamada, Redmi K50 Gaming Edition serisinin 16 Şubat'ta Çin’de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağını açıkladı.

Şirket ayrıca Weibo'da Redmi K50 Gaming Edition'ın tasarımını ortaya çıkaran birkaç poster paylaşımı da yaptı. Daha önce ortaya atılan bilgiler eğer doğruysa 16 Şubat’ta yapılacak etkinlikte K50, K50 Pro, K50 Pro Plus ve K50 Gaming Edition modelleri kullanıcıları karşılayabilir. Ama yine de net olarak doğrulanan model K50 Gaming Edition olacak.

Oyunseverler odak noktasına alınarak tasarlanan Redmi K50 Gaming Edition, üç kameranın yanında şimşek şeklinde bir flaş modülü ile geliyor. Yan taraflarında sırasıyla ‘Dondurucu’ ve ‘En Hızlı’ kelimelerinin yazılı olduğunu fiziksel oyun butonları yer alıyor. Oyunseverlerin isteğine göre atanabilir oyun tuşlarından oluşan yan taraflar, telefonun yatay kullanımında oyunculara büyük fayda sağlıyor.

Diğer yandan Redmi K50 Gaming Edition hakkında yapılan sızıntılarda telefonun gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden aldığı ve 120W hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil ile geleceği söyleniyor.

Etkinliğe bir hafta kala şirketin, Redmi K50 serisi hakkında heyecan yaratmak için önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

Xiaomi, yakın bir gelecekte 3 farklı akıllı telefon modelini Türkiye’de satışa çıkaracak. Ancak K50 serisinin bir modelinin Türkiye’de satılması pek olası gözükmüyor. Çünkü şirket, yeni nesil ‘K’ serisi telefonlarını Türkiye’ye ancak farklı bir isim altında getirebiliyor.