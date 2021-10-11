Xiaomi Redmi K50 Pro+ Özellikleri Ortaya Çıktı

Dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Xiaomi Redmi K50 Pro+ özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu hangi özelliklere sahip olacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Redmi K50 Pro+ Özellikleri Neler?

İşlemci: Snapdragon 898

Batarya: 5000 mAh

Kamera: 108 MP ana kamera + Periskop

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin Redmi K50 Pro+ isimli modeline ilişkin bazı teknik özellikler sızdırıldı. Çin'de yer alan sosyal medya platformu Weibo üzerinden cihazın bazı özellikleri paylaşıldı. Paylaşılan özelliklere baktığımızda işlemci tarafında Snapdragon 898'in yer alacağını görüyoruz.

İddiaya göre teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi cihazı 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Xiaomi Redmi K50 Pro+ isimli cihazın arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve periskop kameranın yer alacağı ileri sürüldü.

Xiaomi Redmi K50 Pro+ modelinin delikli ekran tasarımına sahip olacağı iddia edildi. Weibo kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu yer alacak. Ortaya çıkan özellikler arasında Snapdragon 898 detayı, cihazın bu yıl piyasaya sürülmeyeceği anlamına geliyor.

Redmi K50 serisi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. İddiaya göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Redmi K50 Pro+, 2022 yılının başında piyasaya sürülecek. Dolayısıyla kullanıcıların yeni modeli görebilmesi için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, ortaya çıkan teknik özellikler ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu özelliklerin doğru olmama ihtimali de bulunuyor.

Xiaomi CC11 Pro İris Tanıma Özelliğine Sahip Olabilir

Xiaomi CC11 Pro modeli geçtiğimiz hafta TENAA'da listelenmişti. Böylelikle cihazın bazı özellikleri gün yüzüne çıkmıştı. 6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 4K (3840 x 2160) çözünürlük sunacak. Kavisli bir yapıya sahip olan ekranın üzerinde çentik tasarımının yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Yeni akıllı telefon modelinde 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olacağı gün yüzüne çıktı. Cihazda yer alan işlemci henüz belli olmadı fakat ilemcinin 2.4Ghz hızında çalışacağı belirtildi. 166 gram ağırlığındaki yeni Xiaomi telefonu 158.34 x 71.5 x 6.98 mm boyutlarında.