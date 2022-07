Xiaomi'nin Redmi K60 Serisinden İlk Detaylar Sızdırıldı

Redmi aslında hâlâ K50 serisi üzerinde çalışıyor ancak daha şimdiden yeni nesil K60 serisiyle ilgili söylentiler su yüzüne çıkmaya başladı. Şirket muhtemelen bu yıl K60 serisini piyasaya sürmeyecek ancak popüler bir Çinli analist, yaklaşan seriyle ilgili bazı ilginç detayları açıkladı. Redmi K60 serisinin, tıpkı Xiaomi 12S Pro gibi iki işlemci varyantıyla piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Redmi'nin K60 Serisi hakkında bazı önemli ayrıntıları açıkladı. Digital Chat Station'a göre seri Dimensity/Snapdragon ikili işlemci stratejisini benimseyecek ve telefon iki farklı varyantta piyasaya sürülecek. Digital Chat Station, her iki işlemcinin de TSMC'nin 4nm sürecine dayanacağını iddia ediyor. Bu, telefonun muhtemelen Qualcomm'un birinci sınıf Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve MediaTek'in Dimensity 9000 Plus işlemcisi ile donatılacağı anlamına geliyor.

Xiaomi, Redmi K60 Serisinde de Sony Sensörlerine Bağlı Kalacak

Digital Chat Station ayrıca K60 serisinin selfie kamerası için orta delikli bir 2K ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca Sony IMX766 sensörünün değiştirilmiş bir versiyonu olduğu söylenen 50MP ana kamera sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Seri ayrıca bir ekran altı parmak izi sensörüne ve etkileyici bir hızlı şarj teknolojisine sahip olacak.

Şu an itibariyle Redmi K60 serisi hakkında tüm bu bilinenler söylentiden ibaret ve bilinen detaylar oldukça az. Bahsedildiği gibi Redmi'nin K50 serisi ile hâlâ işi bitmedi. Şirketin Redmi K50S ve Redmi K50S Pro adlı iki akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve Ağustos ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. İki cihazın da Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile donatılacağı söyleniyor. K50S Pro, Xiaomi'nin ilk 200MP kameralı telefonu olarak piyasaya sürülecek.

Peki siz Xiaomi'nin bu hamleleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.