Xiaomi'nin Redmi K60 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi K60 serisinin önümüzdeki yıl piyasaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte K60 serisinin önemli ayrıntılarına dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir sızıntıda, popüler Çinli analist Digital Chat Statipon, yakında çıkacak K60 serisi telefonun ekranı, işlemcisi, pili ve şarj detayları hakkında önemli bilgiler ortaya çıkardı.

Hatırlayacağınız üzere aylar önce Redmi K60 serisi ile ilgili ilk detayları sizlere aktarmıştık. Analiste göre Redmi K60 serisi, 2K çözünürlüklü bir ekrana sahip. Çin'de bulunan tüm K50 serisi telefonlarda bir AMOLED panel bulunduğundan, büyük olasılıkla bir AMOLED ekran ile de muhtemel. Sızıntı, ekran boyutu ve yenileme hızı hakkında henüz bir şeyden bahsetmiyor.

Xiaomi Redmi K60 Diğer Özellikleri (Söylenti)

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olması beklenen telefon, 5.500 mAh pil ile gelecek. Cihaz, 67W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Bu bağlamda kablosuz şarjı destekleyen ilk Redmi telefonu olacak. Sızıntıda bahsedilmese de Android 13 işletim sistemi ve MIUI'nin en son sürümü ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi muhtemel.

Redmi K60 Pro'nun bu yıl Kasım ayında piyasaya sürülecek olan Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılacağına dair söylentiler de yaygın. Bu nedenle yukarıda belirtilen özelliklerin standart K60 modeline ait olması muhtemel. Ayrıca şu anda Redmi K60 serisinde kaç cihazın bulunacağı belirsiz.

K60 serisinin Çin'de 2023 yılının ilk çeyreğinde duyurulacağına dair söylentiler dolaşıyor. K60'ın küresel pazarlarda POCO F5 olarak yeniden markalanması bekleniyor.