Xiaomi Redmi’nin Akıllı Televizyonu 'Redmi TV'ye Yoğun İlgi

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz ay yeni televizyonu Redmi TV’yi tanıtmıştı. 70 inç’lik 4K uyumlu bu akıllı televizyon yaklaşık 500 dolar (yaklaşık 2.880 TL) seviyesinden satışa sunulmuştu.

Halbuki genelde, bundan çok daha küçük boyutlardaki televizyonların çok daha yüksek fiyatlardan satıldığını görüyoruz. Bu nedenle Redmi’nin akıllı televizyonunun yoğun ilgi görmesi çok da şaşırtıcı sayılmaz.

Resmi raporlara göre, Redmi TV bir anda o kadar büyük ilgi gördü ki, satışa çıktıktan sonra sadece 15 dakika içerisinde 10.000 adet satıldı. Bunun Redmi’nin ilk televizyonu olduğu düşünüldüğünde gerçekten etkileyici bir başarı olduğu söylenebilir. Aslında Xiaomi geçmişte bazı televizyonlar piyasaya sürmüştü fakat Redmi markasıyla ilk kez bir televizyon piyasaya sürüldü.

Redmi TV’nin başarısında, televizyonun uygun fiyatının da muhtemelen büyük bir payı var. Çünkü dediğimiz gibi yaklaşık 500 dolar (yaklaşık 2.880 TL) seviyesinde, diğer markaların 70 inç 4K uyumlu akıllı televizyonlarını bulabilmeniz çok zor.

Redmi TV’nin ne kadar iyi göründüğü ve ne kadar iyi performans gösterdiği konusunda şimdilik kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bu televizyon şu anda sadece Çin’de satışa sunuldu ve gelecekte diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Yine de eğer uygun fiyatlı bir akıllı televizyon arıyorsanız, OnePlus’ın yakın zamanda size uygun bir şeyler duyurabileceğinin müjdesini verelim.