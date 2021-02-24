Xiaomi Redmi Note 10 Kutusu Sızdı: Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi Redmi Note 10 kutusu gün yüzüne çıktı ve kutu üzerinde yer alan Redmi Note 10 özellikleri de belli oldu. Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri ile dikkat çekici olacak gibi görünüyor. İşte Xiaomi Redmi Note 10 hakkında gelen sızıntı.

Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri Ortaya Çıktı

FullHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak olan cihazın arkasında 48 MP çözünürlüğünde kamera sensörü olacak.

Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 10 serisinin 4 Mart'ta tanıtılacağı açıklanmıştı. Redmi Note 10 serisinin toplamda 3 modelden oluşması bekleniyor. Bu modellerin şunlar olmasına kesin gözüyle bakılıyor: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max.

Üç modelerden birinin LCD ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi Redmi Note 10 Pro modelinin Snapdragon 750G yonga setinden güç alacağı ve serinin en az bir üyesinin 108MP ana kameraya sahip olacağı konuşulan bilgiler arasında bulunuyor.

Hemen aşağıdan Redmi Note 10 kutusuna bakabilirsiniz.

Redmi Note 10 AMOLED 🤩🤩🤩

-FHD+ AMOLED display

-48MP Quad Rear Camera pic.twitter.com/uB6JCIkK23 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 23, 2021

Xiaomi Redmi Note 10 serisi hakkında detaylar gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Redmi'nin Note serisi akıllı telefonları kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor ve serinin yeni modelleri merakla bekleniyor.

Redmi Note 10 serisinin fiyatının ne olacağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. Telefonların diğer Redmi modellerinde olduğu gibi uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Xiaomi Redmi Note 10 Satış Rekoru Kırabilir

Geçtiğimiz dönemde Redmi Note 9 Pro satış rekoru kırmıştı. Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama ile birlikte Redmi Note 9 Pro Max'in birkaç dakika içerisinde tükendiğini duyurmuştu. Stokların kısa sürede tükenmiş olması cihaza olan ilgili daha da yükseltmişti.

Yeni modellerin satışa çıkmasının ardından bir rekorun gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Redmi Note 10 serisinin satış rekoru getirip getirmeyeceği büyük merak konusu. Cihazlar 4 Mart tarihinde tanıtılacak ve tanıtım sonrasında ne zaman satışa çıkacağı açıklanacak.

Redmi Note 10 serisi tanıtımın ardından ülkemizde de çok uzun bir süre geçmeden satışa sunulabilir. Xiaomi tarafı yeni tanıttığı ürünleri kısa süre içerisinde ülkemize getiriyor ve satışa çıkartıyor.