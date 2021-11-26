Xiaomi Redmi Note 11 4G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 11 4G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni Xiaomi modeli sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile ön plana çıkıyor. Peki, Xiaomi Redmi Note 11 4G özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni model ile ilgili ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Redmi Note 11 4G Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,5 inç, LCD, 90Hz

Çözünürlük: 2400 x 1080 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 4 GB / 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. LCD ekrana sahip olan telefonda yenileme hızı otomatik olarak bir şey okurken 45Hz, video izlerken ise 60Hz oluyor.

Gücünü Qualcomm MediaTek Helio G88 işlemcisinden alan Xiaomi Redmi Note 11 4G, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomİ'nin yeni akıllı telefon modelinde 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Xiaomİ'nin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. 22,5W şarj cihazı ile birlikte gelen telefonda 9W ters şarj desteği bulunuyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafına konumlandırılmış. USB Type-C portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Şık tasarıma sahip olan Xiaomi Redmi Note 11 4G isimli yeni akıllı telefon modelinin fiyatları şu şekilde:

4 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 155 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 170 dolar

Xiaomi Redmi Note 11 4G özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.