Xiaomi Redmi Note 11 Hızlı Şarj Özelliği Çok Konuşulacak

Xiaomi Redmi Note 11, hızlı şarj özelliği ile kullanıcıları memnun edecek. Şirket, çok yakında tanıtacağı orta seviye akıllı telefon serisinin sahip olacağı hızlı şarj özelliğini açıkladı. Yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Redmi Note 11, 120W Hızlı Şarj ile Kutudan Çıkacak

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin 28 Ekim tarihinde orta seviyede konumlanan Redmi Note 11 serisi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi, Çin'de yer alan sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir açıklamada bulundu.

Şirket, sosyal medya hizmeti tarafından yaptığı paylaşımda, Redmi Note 11 serisinin 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini duyurdu. Böylelikle, orta seviye akıllı telefonlarda bir ilk gerçekleşecek. Dolayısıyla söz konusu telefon serisi, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi ile çok konuşulacak.

Digital Chat Station, geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 11 serisinin 120W hızlı şarj teknolojisi ile kutudan çıkacağını ileri sürmüştü. Şirket tarafından yapılan açıklama, Digital Chat Station'ın ortaya attığı iddiayı doğrulamış oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 10 serisinin Çin'de satılan sürümlerinde 67W, küresel versiyonlarında ise 33W hızlı şarj desteği sunmuştu. Redmi Note 11 serisi, hızlı şarj konusunda Redmi Note 10 serisine kıyasla daha iyi bir deneyim sunacak.

Xiaomi Redmi Note 11 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç, IPS

Çözünürlük: FullHD+

İşlemci: Dimensity 810

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Özellikleri

Ekran: AMOLED, 120Hz

İşlemci: Dimensity 920

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ Özellikleri

Ekran: AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: FullHD+

İşlemci: Dimensity 1200

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh

Xiaomi Redmi Note 11 serisi ile ilgili bu zamana kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Yukarıda yer alan özelliklerin resmi olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu teknik özelliklerin doğru olmama olasılığı da bulunuyor.