Xiaomi Redmi Note 11 Hızlı Şarj Özelliği Çok Konuşulacak
Xiaomi Redmi Note 11, hızlı şarj teknolojisi ile çok konuşulacak. Çin merkezli şirket, yeni telefon serisinin hızlı şarj özelliği ile ilgili açıklama yaptı.
Xiaomi Redmi Note 11, hızlı şarj özelliği ile kullanıcıları memnun edecek. Şirket, çok yakında tanıtacağı orta seviye akıllı telefon serisinin sahip olacağı hızlı şarj özelliğini açıkladı. Yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Xiaomi Redmi Note 11, 120W Hızlı Şarj ile Kutudan Çıkacak
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin 28 Ekim tarihinde orta seviyede konumlanan Redmi Note 11 serisi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi, Çin'de yer alan sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir açıklamada bulundu.
Oppo Katlanabilir Telefonun Çıkış Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı
Oppo katlanabilir telefonun çıkış tarihi ve özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki, Çinli telefon üreticisinin ilk katlanabilir modeli ne zaman piyasaya sürülecek ve hangi teknik özelliklere sahip olacak? Ortaya atılan iddia ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Şirket, sosyal medya hizmeti tarafından yaptığı paylaşımda, Redmi Note 11 serisinin 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini duyurdu. Böylelikle, orta seviye akıllı telefonlarda bir ilk gerçekleşecek. Dolayısıyla söz konusu telefon serisi, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi ile çok konuşulacak.
Digital Chat Station, geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 11 serisinin 120W hızlı şarj teknolojisi ile kutudan çıkacağını ileri sürmüştü. Şirket tarafından yapılan açıklama, Digital Chat Station'ın ortaya attığı iddiayı doğrulamış oldu.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 10 serisinin Çin'de satılan sürümlerinde 67W, küresel versiyonlarında ise 33W hızlı şarj desteği sunmuştu. Redmi Note 11 serisi, hızlı şarj konusunda Redmi Note 10 serisine kıyasla daha iyi bir deneyim sunacak.
Xiaomi Redmi Note 11 Özellikleri
- Ekran: 6,5 inç, IPS
- Çözünürlük: FullHD+
- İşlemci: Dimensity 810
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5000 mAh
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Özellikleri
- Ekran: AMOLED, 120Hz
- İşlemci: Dimensity 920
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5000 mAh
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ Özellikleri
- Ekran: AMOLED, 120Hz
- Çözünürlük: FullHD+
- İşlemci: Dimensity 1200
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5000 mAh
Xiaomi Redmi Note 11 serisi ile ilgili bu zamana kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Yukarıda yer alan özelliklerin resmi olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu teknik özelliklerin doğru olmama olasılığı da bulunuyor.
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