Uluslararası pazarlarda Redmi Note 11 serisini duyuran Xiaomi, Redmi Note ailesine Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 olmak üzere dört yeni cihaz ekledi. Xiaomi Redmi Note 11 serisini tanıttı. İşte detaylar!

Redmi Note 11 Serisi Özellikleri

Redmi Note 11 serisi; kamera sistemine, şarj hızına, ekranına ve SoC'ye önemli yenilikler getirerek, amiral gemisi düzeyinde akıllı telefon performansını eskisinden daha erişilebilir hale getiriyor. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S, bir kez daha 108MP ana sensörlerle geliyor. 1/1,52 inç Samsung HM2 sensörünü kullanan ana kamera, 9'u 1 arada piksel gruplama teknolojisinin yanı sıra çift yerel ISO'dan yararlanarak daha yüksek dinamik aralık ve renk performansı ile düşük ışık koşullarında bile tatmin edici sonuçlar sunmayı hedefliyor.

8MP ultra geniş açılı kamera, 118 derecelik görüntüleme açısı ve 2MP makro kamera cihazların dikkat çeken detayları arasında. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S'nin ön tarafında 16MP ön kamera bulunuyor. 120Hz'ye kadar yüksek yenileme hızına ve 360Hz'ye kadar dokunmatik örnekleme hızına sahip olan Redmi Note 11 serisi, daha yumuşak animasyonlar ve gecikmesiz geçişlerle ekran deneyiminini tatmin edici kılıyor.

6,67 inç ve 6,43 inç ekran boyutuna sahip seri, DCI-P3 geniş renk gamına sahip FHD+ AMOLED DotDisplay ile donatılmış. Cihazlar parlak gün ışığında bile ekranın netliğini sağlamak için 1200nit'e kadar ulaşıyor. Redmi Note 11 Pro 5G, yüksek performansının gücünü gelişmiş sekiz çekirdekten alıyor.

Kullanılan çipset, amiral gemisi düzeyindeki 6 nm teknolojisi ve 2,2 GHz'e varan saat hızı sayesinde 5G bağlantısı ve üstün performans sunuyor. Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S, gelişmiş sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 işlemci ve 8 GB'a kadar RAM ile donatılmış.

Redmi Note 11 ise 6 nm ile oluşturulmuş bir Snapdragon 680 işlemci ile donatılmış. Ayrıca, serideki tüm cihazlar 5.000mAh büyük kapasiteli pille birlikte geliyor. Pil kapasitesinin yanı sıra, Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro'nun, pilin yüzde 50'sini doldurması 15 dakika kadar sürüyor ve cihazlarda 67W turbo şarj özelliği bulunuyor. Redmi Note 11S ve Redmi Note 11, 33W Pro hızlı şarj özelliğine sahip ve yaklaşık bir saatte yüzde 100'e kadar şarj ediliyor.

Redmi Note 11 yakında Türkiye’de de satışa sunulacak. Henüz çıkış tarihi ve fiyatı resmiyet kazanmış değil. Peki siz cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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