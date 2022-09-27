Bütçe Dostu Olması Beklenen Xiaomi Redmi Note 11R'nin Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi, Redmi Note 11 serisine yeni modeller eklemeye ve üretmeye devam ediyor ve sürekli büyüyen serinin bir başka üyesini daha piyasaya sürmeyi planlıyor. 22095RA98C model numarasına sahip cihaz, China Telecom'da Redmi Note 11R adıyla ve genişletilmiş bir teknik özellik sayfasıyla ortaya çıktı.

Telefon çift kameraya ve fazlasıyla tanıdık bir donanım özelliklerine sahip olacak. İddialar telefonun özelliklerinin Poco M4 5G ile aynı olduğu yönünde.

Redmi Note 11R'nin pek çok özelliği, 13MP ve 2MP çift kamera ve 5MP selfie kamerası dâhil olmak üzere Poco M4 5G ile eşleşiyor. Telefonun 6.58 inç ekranı bulunuyor ve yan tarafta parmak izi okuyucu güç tuşuna gömülü durumda.

Depolama kısmına geldiğimizde telefon 128 GB'a kadar depolama destekliyor ve Poco telefonun sahip olduğunun aksine 4 GB ve 6 GB değil, 8 GB RAM ile geliyor.

Telefon, Android 12 tabanlı MIUI 13 ile geliyor ve bu gelecekte Android 13 güncellemesini de alacağı anlamına geliyor. İşlemcisiyle ilgili net bir bilgi yok ancak muhtemelen Dimensity 700 işlemciye sahip olacak, yine de net emin olmak için resmî duyuruyu beklememiz gerekiyor.

Xiaomi Redmi Note 11R Özellikleri

Ekran: 6.58 inç

6.58 inç İşlemci: Bilinmiyor

Bilinmiyor RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13MP + 2MP

13MP + 2MP Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: Bilinmiyor

Bilinmiyor İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Peki siz Redmi Note 11 serisinin belki de son modeli olacak olan Redmi Note 11R hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.