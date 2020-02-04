Xiaomi Redmi Note 6 Pro Alev Alarak Patladı!

Söz konusu şey akıllı telefonlar olduğunda her türlü riske karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hindistan sınırları içerisinde bulunan bir teknik servis tarafından tamir edilmeye çalışılan Redmi Note 6 Pro bu sırada alev aldı ve patladı. İşte merak edilen detaylar ve dahası.

Kimseye Zarar Vermedi

Olay Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan bir teknik serviste meydana geldi. Tamir için gelen Redmi Note 6 Pro modelinin arka panelini çıkarmaya çalışan teknisyenin elindeki telefondan bir anda duman çıkmaya başladı ve bu duman kısa bir süre içerisinde yerini aleve bıraktı.

Teknisyenin alev alan cihazı daha fazla hasar görmemek için tezgahtan atması sonucu cihaz patladı. Neyse ki bu olay sırasında hiç kimse zarar görmedi. Buna karşın olayın yerel basında yayılması şirketin imajında önemli bir sorun yaratacakmış gibi gözüküyor.

Xiaomi şu aşamada konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şirket aslında yanan veya patlayan telefonlara pek de yabancı değil. Nitekim Mi A1, Redmi Note 4, Redmi Note 7S ve Redmi 6A gibi modellerde de benzer durumlar yaşanmıştı.

Redmi Note 6 Pro Özellikleri

6.26 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip olan model Snapdragon 636 işlemciden gücünü alıyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Arkada 12 MP ve 5 MP çözünürlüğünde, önde ise 20 MP ve 2 MP çözünürlüğünde ikişer kamera yer almakta. 4,000 mAh kapasitesinde batarya ile kutudan çıkan modelin Quick Charging 3.0 teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim.