Xiaomi Redmi Note 8 Pro Android Q Güncellemesine Kavuştu!

Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve ardı ardına satış başarılarına imza atan Redmi Note 8 Pro geçtiğimiz saatlerde Android 10 güncellemesine kavuştu!

Xiaomi Redmi Note 8 Pro için Android Q Müjdesi

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Redmi Note 8 ailesi fiyat ve performans açısından pek çok rakibinin ilerisinde kalıyor ve kullanıcılar için iyi bir tercih haline geliyordu. Nitekim daha da düşen fiyatlar bulunduğu fiyat aralığındaki en iddialı özellikleri beraberinde getiriyor.

Xiaomi, Android 10 tabanlı MIUI 11 kullanıcı arabirimi için düğmeye bastı. Şu an için Çin modelleri için dağıtımına başlanan güncellemenin Google uygulamaları ile optimize edilmesi sonrasında Avrupa ülkeleri için de yayınlanacağını söyleyebiliriz. Yani ülkemizdeki modellerin güncellemeye kavuşmak için bir süre daha beklemesi gerekebilir.

V11.0.1.0.QGGCNXM

V11.0.1.0.QGGCNXM sürüm numarasına sahip güncelleme yaklaşık olarak 1,98 GB boyutunda. Bu güncelleme ile birlikte Android 10 işletim sistemi cihazlarda yerini almış olacak ve bu işletim sistemi ile gelen tüm yenilikler de doğrudan olarak kullanıcılara sunulmuş olacak. Bununla birlikte kasım ayı güvenlik yaması da güncellemeye dahil edilmiş durumda.