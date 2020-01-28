Xiaomi Redmi Note 8 Pro DxOMark Skoru ile Şaşırttı

Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulan Redmi Note 8 Pro kamera tarafında neler sunuyor? İşte DxOMark skoru!

Orta Segmentin Dikkat Çeken Modellerinden!

Yapısı itibarıyla orta segment içerisinde konumlanan Redmi Note 8 Pro, hem ülkemizde hem de yurt dışında oldukça rekabetçi ve iddialı bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Redmi Note serisi şirketin en çok kazandığı serilerinden birisi olarak öne çıkıyor. Redmi Note 8 Pro, geçtiğimiz aylarda satışa sunuldu ve pek çok özellik ile yükseltmeyi beraberinde getirdi. Özellikle kamera konusunda çalışan şirket ayrıntılara takıntılı olanlar için 64 MP ana kamera konumlandırması yaptı.

Ancak bildiğiniz üzere test şirketlerinin bu kameranın ne kadar iyi olduğunu test etmeleri biraz uzun sürdü. Model, şimdi DxOMark içerisinde yerini aldı.

Yapılan testler sonucunda fotoğraf tarafında 87 puan alan model, video tarafında 78 puan aldı. Genel skor ise 84 puan olarak açıklandı. Özellikle otomatik odaklama ve bokeh efekti ile iyi puanlar alan model, dinamik aralığı konusunda önemli sorunlar yaşamış gibi gözüküyor. Bu arada video performansı için "Video görüntüleri dış mekan ve tipik iç mekanlarda genellikle iyi pozlama sonuçları veriyor. Parlak ışık koşullarında renkler canlı ve hoş." ifadelerine yer verildi.

Bu performansı ile birlikte modelin Galaxy S6 Edge gibi modelleri geçtiğini görüyoruz. Buna ek olarak sırasını Galaxy A50 ve Black Shark 2 gibi modellerle paylaşıyor.

Eğer puan size biraz düşük gibi gözüktüyse söz konusu modelin satış fiyatını göz önüne alın. Fiyatına göre ortalama bir kullanıcıya sunulabilecek yeterli kamera performansını sunuyor. Peki siz bu sonuçlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.