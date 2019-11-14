Xiaomi Redmi Note 8 Yeni Renk Seçeneği ile Büyülüyor

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı Redmi Note 8 modeline yeni bir renk seçeneği geldi. Gelin hep beraber Redmi Note 8'in tüm teknik özelliklerine ve yeni renk seçeneğine yakından bakalım.

Xiaomi Redmi Note 8'in yeni renk seçeneğini Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da duyurdu. Weibo'da paylaşılan görselde Redmi Note 8'in mor renk seçeneği ile geleceği görülmekte. Hemen aşağıdan Xiaomi'nin paylaştığı resmi görebilirsiniz. Redmi Note 8'in yeni renk seçeneğinin öncelikle Tayvan pazarında piyasaya sürüleceği açıklandı.

Redmi Note 8'in yeni renk seçeneğinin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor ancak tahminlerimize göre yeni renk seçeneği ülkemizde de satışa sunulacak.

Xiaomi Redmi Note 8, 6.3 inçlik ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan akıllı telefonda 6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 8 MP geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve son olarak 2 MP makro sensör. 4.000 mAh bataryadan beslenen Redmi Note 8, 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.