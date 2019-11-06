Xiaomi Redmi Note 8T Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Kamerası ile dikkatleri üzerinde çeken Redmi 8T tasarımı ile göz dolduruyor. Gelin hep beraber Redmi 8T'nin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Redmi Note 8T Özellikleri

Redmi Note 8T, 6.3 inçlik ekran ile gelmekte. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın dahili depolama alanı Micro SD kart yardımı ile artırılabilmekte. Redmi Note 8T'nin arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: f/1.79 diyafram açıklığında 48 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığında 8 MP geniş açı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve son olarak 2MP derinlik sensörü.

Akıllı telefonun damla şeklindeki çentiğinde bir adet 13 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 4.000 mah bataryaya sahip olan Redmi Note 8T, 18 watt hızlı şarj teknolojisini desteklemekte ve USB Type-C bağlantı portu ile gelmekte.

3.5 mm jack girişine sahip olan akıllı telefon NFC teknolojisini destekliyor.

Redmi Note 8T Fiyatı

Redmi Note 8T'nin 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanınnın 200 eurodan satışa sunulacağı açıklandı.

*Detaylar geliyor! Haber güncelleniyor.