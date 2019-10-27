Xiaomi Redmi Note 8T Tanıtılmadan Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin yeni modeli Redmi Note 8T tanıtımı yapılmadan önce internet üzerinden satışa sunuldu. Tabi bu vesile ile cihazın özellikleri de ortaya çıktı. İşte Redmi Note 8T'in özellikleri ve fiyatı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı modelleri arasına giren Redmi Note 8T modeli henüz tanıtılmadan satışa sunuldu. Çinli internet sitesi Giztop tarafından satışa sunulan cihaz, şu an için sadece bazı ülkelerde satışa sunuldu. Gelin Xiaomi Redmi Note 8T'nin özelliklerini detaylı olarak inceleyelim.

Redmi Note 8T'nin Özellikleri

Xiaomi'nin yeni modeli Note 8T içerisinde Snapdragon 665 işlemciyi barındırıyor. Grafiksel anlamda gücünü ise Adreno 610 grafik işlemcisinden alıyor. RAM kanadında ise 4GB ve 6GB gibi seçenekleri mevcut. Tabi bu seçenekler depolamayı da değiştiriyor. Bunun için cihaza 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği eklenmiş.

6.3 inçlik çentikli ekrana sahip olan cihaz Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 2340x1080 Full HD+ çözünürlük sunan ekranın en boy oranı ise 19.5:9 olarak belirlenmiş. Ön kısımdaki kameraya bakacak olursak; Bu kısımda 13MP'lik bir kamera sunulmuş. Arka tarafta ise 48MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere 4 adet kamera yer alıyor.

Android 9.0 işletim sistemine sahip olan cihazda USB Type-C, hızlı şarj desteği, çift SIM kart desteği gibi özelliklerde bulunuyor. Elektriksel anlamda gücünü ise 4000mAh'lik bataryasından alıyor.

Redmi Note 8T'nin Fiyatı

Gelelim cihazın fiyatına. Giztop'ta belirli ülkelere satışa sunulan Xiaomi Redmi Note 8T'nin fiyatı 199 Dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyat 4GB RAM + 64GB depolamalı gri renkli modele ait. Zaten sitede şuanlık başka bir model yok. Bu fiyata ise Giztop 20 Dolar indirim gerçekleştiriyor ve cihaz 179 Dolar'a, yani yaklaşık 1035TL'ye satılıyor. Satışlar ise Ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bakalım Xiaomi cihazın tanıtımını ne zaman yapacak?