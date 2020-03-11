Xiaomi Redmi Note 9 Pro Kutu İçeriği ile Görüntülendi!

Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde satışa sunduğu Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri ile oldukça önemli satış başarılarına imza atmıştı. Sızıntılar dahilinde Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro modellerinden oluşması beklenen yeni seri 12 Mart 2020 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Tanıtıma saatler kala Redmi Note 9 Pro kanlı canlı görüntülenmiş olabilir.

Redmi Note 9 Pro Sızdırıldı!

Her iki model de yarın itibarıyla Hindistan'da tanıtılacak ve her iki modelin de bu senenin en çok satan modelleri arasında yer alması bekleniyor. Redmi genelde yeni cihazlarını saklamak konusunda çok başarılı sayılmasa da bu sefer tersi bir durum söz konusu oldu. Yine de ortaya çıkan yeni görüntüler doğru ise Redmi Note 9 Pro tanıtıma saatler kala sızdırılmış olabilir, en azından kısmen.

Sızdırılan görüntünün çözünürlüğü çok kötü olsa da bazı temel fikirler edinebilmemize olanak sunuyor.

Öncelikle kutunun sade bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Tabii bu kutunun perakende satış kutusu olmayabileceğini ya da bölgelere bağlı olarak değişebileceğini göz önüne alalım. Öte taraftan kutu içeriği oldukça basit gözüküyor. İçerisinden bir adet kablo (muhtemelen USB-C) ve bir adet şarj adaptörü çıkıyor. Tabii kutu içeriğinin de perakende satış içeriği ile farklı olabileceğini göz önüne alalım.

Modelin arkası dönük olduğu için pek bir detay sunmuyor. Yine de arkada kare yapıda dörtlü arka kamera kurulumu görüyoruz. Ana kameranın (muhtemel olarak) telefoto, ultra geniş açılı lens ve makro kamera ile desteklenmesini bekleyebiliriz.

Güncelleme: Yayınlanan görüntülerin herhangi bir doğruluk taşımadığı ve sahte bir içerik olduğu belirtildi. Yeni modeller yarın itibarıyla tanıtılacak. Gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.