Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Saniyeler İçinde Tükendi

Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 9 Pro Max uygun fiyatı ve segmentindeki diğer modellere nazaran rekabetçi özellikleri ile öne çıkıyor. Hindistan sınırları içerisinde satışa sunulan Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max birkaç dakikalık süreçte tükendi. İşte detaylar!

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Ne Kadar Sattı?

Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama ile birlikte Redmi Note 9 Pro Max'in birkaç dakika içerisinde tükendiğini duyurdu. Satışa sunulan ilk partinin tükenmesinin ardından diğer partinin önümüzdeki hafta satışa sunulacağını açıklayan Manu Kumar Jain, ilk partide kaç birim cihazın satıldığı noktasında bir açıklama yapmadı.

Gücünü Snapdragon 720G işlemciden alan Redmi Note 9 Pro Max varyanta bağlı olarak 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama ile destekleniyor. Uygun fiyatına karşın dörtlü arka kamera kurulumu ile satışa sunulan modelin 64 MP çözünürlüğündeki ana kamerası 8 MP ultra geniş açılı sensör, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile destekleniyor.

6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükle kutudan çıkan model Android 10 tabanlı MIUI 11 ile kullanıcılara sunuluyor. Yine segmentinde pek de alışık olmadığımız şekilde 33W hızlı şarj desteği sunan modelin 5,020 mAh kapasitesinde devasa bir bataryası var.

Redmi Note 9 Pro Max'in fiyatı 6 GB / 64 GB için 220 dolar, 6 GB / 128 GB için 240 dolar ve 8 GB / 128 GB için 265 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatla birlikte segmentinde kayda değer bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şu aşamada belirsizliğini koruyor.