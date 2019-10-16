Xiaomi Redmi Note Cihazları 100 Milyon Barajını Geçti

Xiaomi’ye bağlı bir alt marka olan Redmi, portföyünde oldukça başarılı bir akıllı telefon serisine sahip ve bu Redmi Note serisinden başkası değil.

Çinli şirket, 2014 yılında bu seriyi ilk kez piyasaya sürmesinden bu yana 100 milyondan fazla Redmi Note cihazı sattığını duyurdu. Yani şu anda dünya genelinde bir Redmi Note cihazına sahip 100 milyondan fazla mutlu kullanıcı bulunuyor.

Bu yılın Mart ayına kadar 4 milyondan fazla Redmi Note 7 cihazının satılması, bu sayının Temmuz ayında 15 milyona ulaşması ve şimdilerde bu sayının 20 milyona ulaşmış olması da şirketin bundan önceki diğer önemli kilometre taşları olarak kabul edilebilir.

Kısa süre önce Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro serinin yeni üyeleri olarak tanıtıldı. Redmi Note 8 Pro şu anda serinin en üst seviyeli cihazı konumunda bulunuyor.

Eğer yeni Redmi Note cihazlarından birini almayı düşünüyorsanız, daha önce yazdığımız Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro haberlerimize göz atarak cihazların özellikleri ve Türkiye fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.