Xiaomi Ses Şarjı Patenti Aldı: Nasıl Çalışıyor?

Çeşitli şarj etme yöntemleri üzerinde çalışan Xiaomi, ses şarjı patenti aldı. Şirketin şarj teknolojisi ile ilgili kısa süre önce tanıtımını yaptığı teknoloji Air Charge olmuştu. Bu teknoloji, cihazların herhangi bir kablo olmadan şarj edilmesine olanak sağlıyordu. Son zamanlarda tanıtılan başka bir şarj teknolojisi ise 200 W kablolu hızlı şarj desteği ile gelen HyperCharge teknolojisiydi.

Xiaomi'nin yeni şarj teknolojilerinin bunlarla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız şirketin hamlelerinin bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Şirket şimdi de akıllı telefon ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için kullanılması beklenen teknoloji için patent başvurusunda bulundu. Bu patent ile şirketin yaklaşan yeni şarj teknolojisine ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.

Xiaomi Ses Şarjı Nasıl Çalışıyor?

Xiaomi, cihazların şarj edilmesini sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu teknolojinin ayrıntıları CNIPA aracılığı ile belli oldu. Şirketin patent belgesi, Çinli akıllı telefon üreticisinin cihazları şarj etmek için ses ve diğer bileşenlere ihtiyaç duyan bir teknoloji üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Yeni teknoloji, enerji depolama esasına dayanıyor. Patentin açıklamasında sesle şarj etme teknolojisi için çevredeki titreşimleri mekanik titreşime dönüştürmede kullanılacak bir ses toplama cihazına, enerji dönüştürme cihazlarına ve güç dönüştürme cihazına başvurulduğu belirtiliyor.

Patente göre bu şarj teknolojisi için herhangi bir elektrik prizine ihtiyaç duyulmuyor. Şirketin yeni teknolojisi sayesinde akıllı telefon ve diğer elektronik cihazlar bu alternatif yöntemle şarj edilebilecek.

Son olarak şirketin patent başvurusunda bulunmasının bu tür bir teknolojiyi kesinlikle kullanıma sunacağı anlamına gelmediğini de belirtmiş olalım. Şirketler, yeni bir teknolojiyi tüketicilerle buluşturmadan önce patent başvurusunda bulunabiliyor. Bu başvurularda yer alan teknolojiler bazen tüketicilerin karşısına çıkarken bazen çıkmayabiliyor. Xiaomi'nin başvurusunun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğinin kesinleşmesi için bu nedenle önümüzdeki ayları beklememiz gerekiyor.

Xiaomi'nin yeni şarj teknolojileri ile ilgili büyük çalışmalar yürütmesi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizce Xiaomi ses şarjı teknolojisi gerçekten tüketicilerle buluşursa bu elektronik cihaz kullanıcıları açısından faydalı olur mu? Şirketin yeni teknolojilere yönelik yatırımları hakkında bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.