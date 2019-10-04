Xiaomi Şimdi de Maden Suyu Satmaya Başladı

Akıllı telefon modelleri ile tanınan Xiaomi bu kez farklı bir ürünle karşımıza çıktı. Hayatımızın her alanına girmek için çalışmalarına son hızıyla devam eden Xiaomi, Çin'de maden suyu şişesi satmaya başladı.

Xiaomi, yaptığı açıklamada maden sularının Çin'in kuzeyindeki Mohe kentinde bulunan soğuk su kaynağından alındığını söyledi. Şirket 24 şişe maden suyunu 8.3 dolardan satışa sundu. Her şişede 300 ml maden suyu bulunuyor. Her su şişesinin maliyeti yaklaşık 0.35 dolar.

Maden suları yeşil renkli bir şişe ile birlikte gelmekte. Şişenin cam olup olmadığı bilinmiyor. Şişelerin yüksekliği 20.8 santimetre çapı ise 6 santimetre. Yapılan açıklamada maden sularının insan vücudu için gerekli mineraller olan kalsiyum, potasyum ve magnezyumu içerdiğini söylüyor. Xiaomi'nin Çin'de satışa sunduğunu maden suyu kullanıcılar tarafıdan büyük ilgi çekmekte. Kullanıcılar mağazalarda Xiaomi markaları maden sularını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyememekte.

Xiaomi'nin Çin'de satışa çıkardığı maden suları hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Maden suyunun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı gizliliğini koruyor.