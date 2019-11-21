Xiaomi Şov Yapmaya Doymuyor! İşte Yeni Katlanabilir Telefon Patenti

Son zamanlarda aldığı telefon patentleri ile sık sık gündeme gelen Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı.

Dörtlü Kamera Kurulumuna Sahip

Geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana düzenli olarak katlanabilir telefon patenti alan Xiaomi, bu patentler ile oldukça ses getiriyor. Alınan patentlere rağmen şirket bunları bir ürün haline getirmek için herhangi bir adım atmadı. Şirket bu ayı da boş geçirmek istememiş olacak ki, üç kez katlanabilen yeni bir telefon patenti aldı.

CNIPA tarafından geçtiğimiz saatlerde listelenen model, az önce de bahsettiğimiz gibi üç kez katlanabiliyor ve dörtlü kamera kurulumuna sahip. Unutmayalım ki bir patentin alınmış olması, gerçek bir ürüne dönüşeceği anlamına gelmez. Bununla birlikte şirketin bu yönde bir ilgisi olduğunun işaretini bizlere sunar.

Telefonun katlanmış haline baktığımızda ön ekranda nispeten kalın çerçeveleri görüyoruz. Bu aşamada ekran içerisinde başka herhangi bir detay bulunmuyor. Arka tarafa baktığımızda ise tıpkı Mi Mix Alpha modelinde olduğu gibi bir kısmı kameralara ayrılmış, ekranlı bir kasa görmekteyiz. Arka taraftaki dörtlü kamera kurulumu ise dikkatleri çekiyor.

Fark ettiğiniz gibi ön tarafta herhangi bir kamera bulunmuyor. Bu da ön kameraya ihtiyaç duyduğunuzda ekranı tamamen açmak durumunda kalmanız anlamına geliyor. Benzer şekilde söz konusu çizimlerde kamera delikleri dışında herhangi bir tuş, slot ve port da gözükmüyor.

Bununla birlikte ekran tamamen açıldığında sol tarafta beliren büyük çerçevenin pek de hoş durmadığını söyleyebiliriz. Şirket bu tasarım ile birlikte rakiplerinin gerisinde kalabilir. Akıllı telefon endüstrisinin yeni dönüşümü olarak görülen katlanabilir telefonlar, önümüzdeki dönemlerde daha sık olarak karşımıza çıkacak.

Raporlar, Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu için Mart ayını işaret ediyor.