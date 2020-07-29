Gizli iOS 14 Özelliği Xiaomi Telefonlara Geliyor

Apple’ın iOS 14 güncellemesi ile getirdiği, ancak sonradan keşfedilen, gizli iOS 14 özellikleri arasında gösterilen “Arkaya Dokun” özelliği ile iPhone’ların arka tarafı dokunmatik hale geldi. Telefonun arkasına dokunarak pek çok işlemi yapabilmenizi sağlayan Arkaya Dokun, söylentilere göre Xiaomi telefonlara da gelecek.

Arkaya Dokun (Back Tap) Özelliği Nedir?

Akıllı telefonun arkasını da işlevsel kılan Arkaya Dokun (Back Tap), aslında Google’ın 2020 başlarında ortaya çıkan, üzerinde çalıştığı bir özellikti. Ancak Columbus olarak adlandırıldıkları özellik, hiçbir Android telefonda işlevsellik kazanmadığından diğer bir deyişle uygulamalı olarak görmediğimizden (belki yeni Pixel telefonlarda görebiliriz) Apple’ın Arkaya Dokun özelliği çekici geldi. iOS 14 güncellemesini alan cihazlarda kullanılabilen özellik, telefonun arkasını etkili bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. iPhone’un arkasına dokunarak (çift veya üç kez) ana ekrana girme, bildirim ve denetim merkezini açma, ekran görüntüsü alma, ekranı kilitleme, ses kontrolü, açık uygulamaları görme, aşağı/yukarı kaydırma, Siri kestirmelerini açma gibi pek çok eylemi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. XDA’in raporuna göre, şimdi bu özellik Xiaomi telefonlara geliyor.

MIUI 12 Güncellemesinin Parçası Olacak

Xiaomi, benzer özelliği MIUI 12 güncellemesinin bir parçası olarak sunacak. Basitçe Arkaya Dokun olarak adlandırılan özellik, kullanııcıların ekran görüntüsü alma, el fenerini açma, denetim merkezini açma veya kameraya başlatmasına imkan verecek. Back Tap özelliği tıpkı iPhone gibi çoklu hareketleri destekleyeceğinden bu eylemler çift veya üç dokunuş şeklinde ayarlanabilecek.