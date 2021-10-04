Yeni Xiaomi Telefonu İris Tanıma Özelliği ile Gelebilir

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı bir akıllı telefon modelinin özellikleri gün yüzüne çıktı. TENAA veritabanında ortaya çıkan yeni Xiaomi telefonu iris tanıma özelliğine sahip olabilir. Yeni cihazın teknik özellikleri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Telefonu İris Tanıma Özelliğine Sahip Olabilir

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli TENAA'da listelendi. Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı akıllı telefon modelinin görselleri ve bazı teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. TENAA'nın veritabanında ortaya çıkan cihaz, tasarım konusunda Xiaomi Civi isimli telefona çok benziyor.

6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 4K (3840 x 2160) çözünürlük sunacak. Kavisli bir yapıya sahip olan ekranın üzerinde çentik tasarımının yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

İlk kez Sony Z5 Premium modeli ile hayatımıza giren 4K çözünürlüğüne sahip telefonlar pek benimsenmedi çünkü 4K ekrana sahip modeller çok fazla güç tüketiyor. Bu çözünürlük, artık bir standart haline gelen 120Hz yenileme hızı ile birleştiğinde pilin kısa sürede bitmesine neden olabilir.

Teknoloji devi Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı modelin "Xiaomi CC11 Pro" olduğu ileri sürüldü. TENAA'nın veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu telefon iris tanıma özelliğine sahip olacak. Bu özellik, Samsung Galaxy S8 için tanıtılmıştı fakat ana akım haline gelmemişti.

Yeni akıllı telefon modelinde 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olacağı gün yüzüne çıktı. Cihazda yer alan işlemci henüz belli olmadı fakat ilemcinin 2.4Ghz hızında çalışacağı belirtildi.

166 gram ağırlığındaki yeni Xiaomi telefonu 158.34 x 71.5 x 6.98 mm boyutlarında. Telefonun boyutları Xiaomi Civi modeline oldukça benziyor. TENAA her ne kadar çok güvenilir olsa da CC11 Pro'ya ait olduğu belirtilen bazı özelliklerin gerçek çıkmama ihtimali bulunuyor. Ayrıca Civi'nin pro ve plus versiyonları hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.

Xiaomi CC11 Pro olarak isimlendirilen modelin teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? TENAA veritabanında ortaya çıkan özelliklere iliişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.