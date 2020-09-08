Bu Tişört EKG Çekebiliyor

Xiaomi, yeni MIJIA ürünü için bu ayın başlarında kitle fonlamasını başlattı. Kitle fonlaması için 249 yuan (36 dolara tekabül ediyor) olarak fiyatlandırılan MIJIA Sports ECG T-shirt içindi. 12.000 kişi tarafından desteklenen ürün, Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı.

Xiaomi'den EKG Çeken Tişört

Xiaomi’nin 299 yuan (yaklaşık 44 dolar) fiyat etiketine sahip tişörtü (MIJIA Sports ECG) bildiğimiz spor tişörtlerine benziyor. Ekstra destek için kas çevresine sıkı bir şekilde oturmasını sağlayan dikişsiz bütünleşik dokuma işlemi ile yapılmış. Tişört, egzersiz sırasında rahat hareket etmenizi sağlamak için elastik ve hafif yapıda. Tişörtün en dikkat çekici yanı tabii ki merkeze konumlandırılmış EKG tuşu.

Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt Özellikleri

Tişörtün kalbinde bir EKG modülü bulunuyor. Bu, kullanıcıların kalp atışları tarafından üretilen mikro sinyali yakalıyor. Bu sinyaller doğrudan COTECH sensör fiberi tarafından yakalanıyor. Bilindik optik sensörlere kıyasla bu sensör aracılığıyla sağlanan veriler daha doğru. Dahası MIJIA Sports ECG T-shirt, saniyede 250 kez örnekleme hızı ile 60 saniyede gerçek zamanlı kayıt yapıyor. Bu, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde harita oluşturmasına olanak tanıyor. Başka bir deyişle, kalp atış hızlarını ve yaptıkları aktivite veya fiziksel durumlarıyla ilgili daha fazla ölçüm yapabiliyor. Bunun egzersiz sırasında rehberlik açısından çok yardımı olabilir ve hatta eklenmiş doğru ve bilimsel verilerle kullanıcılara daha kapsamlı analiz sunabilir. İlginç bir şekilde EKG modülünün ortasında kalp atış hızı aralıklarını gösteren ve farklı durumlar arasında da ayrım yapabilen bir LED göstergesi mevcut.