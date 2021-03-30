Xiaomi Türkiye Fabrikası Hakkında Ticaret Bakanı'ndan Açıklama!

Xiaomi Türkiye fabrikası, dün düzenlenen etkinlikle birlikte açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'un Avcılar ilçesinde açılan fabrika hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi Türkiye Fabrikası Açıklaması

Çinli teknoloji devi Xiaomi ile partneri Salcomp, dün İstanbul'un Avcılar ilçesinde yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikaya dair önemli bir açıklama yaptı. Milliyet'teki habere göre Bakan Pekcan, yapılan yatırımın gerek teknoloji yönüyle gerekse ihracat potansiyeli yönüyle çok dikkat çekici ve stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.

Bakan Ruhsar Pekcan, “Güçlü beşeri sermayesi ve kritik pazarlara yakınlığı ile yatırımcısına her zaman kazandırmış olan Türkiye’nin büyüme serüveni, yerli ve yabancı yatırımlarla devam etmektedir. Büyüme perspektifimizin odağında teknoloji ve katma değer yatmaktadır. Bu bakımdan, Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir" dedi.

"Xiaomi ve Salcomp’u, Türkiye’nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullanan Bakan Pekcan, "Bugün Türkiye’nin ihracatında, en yüksek payı yüzde 35,7 ile 'orta-yüksek teknoloji' ürünler almaktadır. 'Yüksek teknoloji' ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Son yıllarda teknoloji alanında kat ettiğimiz mesafeyi daha da iyileştirerek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"Pandemi gibi zor bir dönemde pozitif büyüme sağlayan Türkiye, ihracatında da hızlı ve güçlü toparlanma ile yeni rekorlara imza atmakta, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Başta Avrupa Birliği ile olmak üzere, bölgemizde ve ötesindeki tedarik zincirleri içerisindeki rolümüzü güçlendirme hedefi ile hareket etmeye devam ediyoruz. Son dönemde Türkiye’nin dünya toplam ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır."

Bakan Pekcan, "İnanıyorum Xiaomi, ülkemizdeki teknoloji sektörü içerisinde önemli bir paydaş olacak, sektörün diğer aktörleri ile önemli etkileşimler sağlayacak ve ülkemizdeki bu yatırımlarından dolayı her anlamda büyük kazanımlar elde edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, teknolojisiyle, yarattığı istihdam ile her açıdan oldukça stratejik bir yatırım olan bu fabrikanın, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışanlara şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.