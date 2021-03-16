Xiaomi Türkiye Fabrikası Açılış Tarihi Açıklandı: 2 Bin Kişi İşe Alınacak

Xiaomi Türkiye fabrikası açılış tarihi duyuruldu. Xiaomi Türkiye'deki fabrikasını açıyor. Fabrikada çalışmak için 2 bin kişinin alınacağı bilgisi geldi.

Xiaomi Türkiye Fabrikası Açılış Tarihi

Xiaomi Türkiye tarafından yapılan açıklamada fabrikanın açılış tarihi paylaşıldı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp’un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir."

Açılış törenine Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ile Salcomp Avrupa Direktörü David Chang'in katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Xiaomi Türkiye'ye Büyük Yatırım Yaptı

Türkiye, Xiaomi'nin 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar'da açtığı fabrika ile markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke oldu. Xiaomi, İstanbul Avcılar’da Salcomp’un fabrikasında üretim yapacak. Salcomp, Xiaomi ve Apple'ın tedarikçileri arasında yer alıyor.

Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacak. Marka bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.

Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz.

Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim.

2 Bin Çalışan Alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın tam kapasite üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşa istihdam sağlanacağını açıkladı.

Varank "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye’de satılmaya başlayacak. Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak." açıklamasını yaptı.