Xiaomi Türkiye Fabrikası Açıldı!

Xiaomi Türkiye fabrikası, bugün düzenlenen etkinlikle beraber açıldı. Çin merkezli teknoloji devi ve partneri Salcomp, İstanbul'un Avcılar ilçesinde fabrika açtı. Açılan fabrikanın yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesinin olduğu belrtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fabrika açılışına ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Xiaomi Türkiye Fabrikası Üretime Başlıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi ile partneri Salcomp, İstanbul'un Avcılar ilçesinde yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Böylece Avcılar'daki fabrika, Xiaomi firmasının Salcomp ile üretim yaptığı Çin, Hindistan ve Endonezya'daki fabrikalardan sonra dördüncü fabrika oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikaya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda buludu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize yatırım yapan firmaların Ar-Ge vetasarım merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açığız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasına şu sözler ile devam etti: