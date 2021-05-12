Xiaomi Türkiye Online Mağazasında Açılışa Özel İndirim!

Dünya çapında hizmet veren teknoloji şirketi, Xiaomi Türkiye online mağazası ile ülkemizdeki kullanıcılarına hizmet vermeye başladı. Şirket ayrıca 11 Mayıs ile 20 Mayıs aralığında geçerli olan kampanyası ile kısa süreliğine kullanıcılara uygun fiyatlı hizmetler ve birbirinden çeşitli hediyeler sunuyor.

Xiaomi Türkiye Online Mağazası Açılışını Gerçekleştirdi

Yenilikçi teknolojileri ile insanların hayatını kolaylaştıran ve uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam eden şirket, Türkiye'de yenilenen Mi.com web sitesinden çevrim içi olarak satışa başladı. Xiaomi Türkiye'nin resmi çevrim içi mağazası Mi.com'un açılışını kutlamak için Xiaomi Alışveriş Festivali'ni başlattı.

Xiaomi'nin açılışa özel başlattığı kampanya, belirli akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok ürünü 20 Mayıs tarihine kadar uygun fiyatlı hale getiriyor. İndirimlerden yararlanmak için Türkiye'deki kullanıcıların 8 günü bulunuyor.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Mishoptr.com sitesi üzerinden yapılan satışların artık Mi.com üzerinden devam edeceğini belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Xiaomi, hem satış hem de müşteri memnuniyeti açısından Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası olmayı taahhüt ediyor. Bu kapsamda ürünlerimizin erişilebilirliğini ve genel müşteri deneyimini iyileştirmek için Mi.com üzerinden online satış yapmaya başladık. Geniş akıllı telefon, aksesuar ve akıllı cihaz yelpazemizi Türk tüketicilerimize Xiaomi Türkiye garantisiyle Mi.com'da sunmaya devam edeceğiz."

Açılışa özel başlatılan kampanya kapsamındaki indirimli ürünlere ve hediyelere Mi.com'un kampanya sayfasından ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Şirketi Hakkında Merak Edilenler

Nisan 2010 tarihinde krulan Xiaomi, 9 Temmuz 2018 tarihinde Hong Kong Borsası'nın Ana Piyasası'nda yer aldı. Temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip şirket, yenilikçiliğe ve kaliteye de oldukça önem veriyor.

Kullanıcılarına en iyi kaliteyi sunan ürünler sunmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren şirket, herkesin daha iyi bir yaşam sürmesi için yenilikçi teknolojiler ve uygun fiyatlı çeşitli ürünler sunuyor. Dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 324,8 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformu ile dünyanın önde gelen tüketici IoT platformunun sahibi konumunda yer alıyor.

Xiaomi ürünleri şu anda 100'ün üzerinde ülke ve bölgede satılıyor. Şirket 2020 yılının ağustos ayında geçen yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesinde 422. sıraya ikinci kez girdi. Xiaomi aynı zamanda internet şirketleri arasında da 7. sırada yer aldı.