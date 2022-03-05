Xiaomi Türkiye'de Yetkili Servis Sayısını Arttırıyor!

Xiaomi'nin Antalya’daki ilk, Türkiye’deki altıncı münhasır yetkili servisi, Evofone tarafından Antalya Şirinyalı’da açıldı. Küresel teknoloji markası Xiaomi'nin Antalya’daki ilk münhasır yetkili servis açılışı gerçekleşti. İşte detaylar!

Xiaomi Türkiye'de Yeni Teknik Servis Merkezini Açtı

Yeni yetkili servis için Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang: 'Satış sonrası servislerimizin sayısını ve kalitesini her geçen gün daha da artırmaya devam ediyoruz. İnovasyonu ve teknolojiyi herkes için adil fiyatlarla erişilebilir kılma misyonumuzla 2022 yatırım planlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun’un ardından şimdi de Antalya’daki kullanıcılarımızı Xiaomi kalitesi ve ayrıcalıklarıyla buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz’ dedi.

Antalya’da ilk olma özelliği taşıyan Xiaomi Yetkili Servis Merkezi kullanıcılara en iyi servis deneyemini sunmayı hedefliyor. Merkezde Xiaomi Türkiye garantili tüm telefonlara ve Evofone Teknik Servis Hizmet kapsamında olan Xiaomi aksesuar ve ekosistem ürünlerine yönelik hizmet veriliyor. Ürün satışının da yapılacağı servis merkezinde bir de deneyim alanı yer alıyor.

Bu sayede müşteriler, Xiaomi’nin en yeni telefonlarını, aksesuarlarını ve ekosistem ürünlerini deneyimleme ve satın alma fırsatı bulacak. Antalya Şirinyalı Xiaomi Servis Merkezi hafta içi 09:00-18:00, Cumartesi günleri ise 09:00-14:00 saatleri arasında hizmet verecek. İsmet Gökşen Caddesi Hüseyin Akçor 2 Apt. No:40/E Muratpaşa, Şirinyalı, Antalya adresinde bulunan servis ve satış merkezine 0212 444 2118 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Resmi Xiaomi teknik servislerinde garanti kapsamındaki, tüm cihazlar ücretsiz olarak tamir edilerek kullanıcılara kaliteli ve hızlı satış sonrası desteği Türkiye’de Xiaomi tarafından sağlanmaya devam edecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin Türkiye'de başka hangi ilde yetkili teknik servisinin olmasını isterdiniz?

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