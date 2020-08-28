Xiaomi, Üçüncü Büyük Akıllı Telefon Şirketi Olma Yolunda İlerliyor

Xiaomi’nin 2020 ilk yarısındaki performansı analistlerin beklentilerini aştı. Hala devam eden salgına rağmen Çinli teknoloji devi akıllı telefon satışlarını yükseltmeyi başardı.

Xiaomi Hisse Senedi Değer Kazandı

Dün üç aylık raporun yayınlanmasının ardından, Xiaomi’nin hisse senedi fiyatı 2.79 dolara ulaştı. Şirketin hisse senetlerinin değeri Temmuz 2018’den bu yana yüzde 13 arttı. Şirketin toplam piyasaya değeri de yaklaşık 65 milyar dolar oldu.

Goldman Sachs, CITIC Securities, Founder Securities, CICC, Daiwa, Morgan Stanley ve Citibank’taki analistler dün hisse senetlerinin değerlerinin daha da yükseleceğini belirttiler ve yatırımcılara satın almalarını tavsiye ettiler. Xiaomi, sektörde büyüme potansiyeli en yüksek şirketlerden biri olarak gösterildi. CICC analistleri şirketin hisseleri için hedef fiyatın yüzde 100 artacağını ve Xiaomi akıllı telefonlarının pazar payında da artış olacağını düşünüyor. CICC, Xiaomi’nin bu yıl olmasa da önümüzdeki yıl dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisi arasında olacağına inanıyor.

Pazar Payı ve Gelirlerde Rekor Artış!

İkinci çeyrekte, Xiaomi’nin Avrupa pazar payı yıllık bazda yüzde 65 artışla yüzde 17’ye ulaştı ve Xiaomi ilk kez Avrupa’nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi oldu. Çinli dev, Haziran ayında sona eren üç aylık dönemde toplam 7.7 milyar dolar gelir elde etti. Gelirler, 2019’un ikinci çeyreğine göre yüzde 3.1, 2020’nin birinci çeyreğine göre yüzde 7.7 artış gösterdi.