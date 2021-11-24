Xiaomi Üçüncü Çeyrekte Net Kârını %25 Artırdı

Son zamanlarda tanıttığı yeni ürünler ile ses getiren Xiaomi, 2021 yılının üçüncü çeyreğine yönelik finansal raporunu yayımladı. Çip tedarik sorunlarının giderek daha sert bir ivme yakaladığı dönemde şirket, hem gelirini hem de net kârını artırmayı başardı.

Xiaomi 2021 Üçüncü Çeyrek Finansal Raporunu Açıkladı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde toplamda 12,22 milyar dolar gelir elde etti. Aynı dönemde şirketin brüt kârı 2,24 milyar dolar olurken, net kârı ise 0,81 milyar dolar açıklandı. Verileri geçtiğimiz senenin aynı dönemi ile kıyasladığımızda gelir %8,2, brüt kâr %40,6 ve net kâr %25,4 artmış durumda.

Ayrıca Xiaomi, çip tedariğindeki sorunlara rağmen akıllı telefon sevkiyatlarını %4,4 oranında artırmayı başardı ve üçüncü çeyrekte 43,9 milyon birim cihaz sattı. Rapor sırasında dikkat çekici bazı verilere de değinen şirket, MIUI'ın aktif kullanıcı sayısının beş yüz milyonu geçtiğini duyurdu.

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Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

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Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10

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Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9

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