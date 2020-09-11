Xiaomi'nin Üçüncü Nesil Ekran Altı Kamerası Seri Üretime Hazır

Akıllı telefon sektöründe sürekli gelişmeler oluyor. En dikkat çekeni tartışmasız ekranlar. Tam ekran görüntüleme elde etmek için farklı çözümler gördük. Çentik, su damlası ve açılır kamera, üç çerçevesiz tasarımın tümü tam ekran görüntü elde etmeyi amaçlıyor. Tam ekran görüntülemeyi daha da mümkün kılacak ekran altı kamera teknolojisinde de ilerleme kaydedildi.

Xiaomi'nin Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisi Hazır!

Xiaomi, bir süredir ekran altı kamera çözümünü geliştiriyor. Yakın tarihli bir rapora göre, Çinli üretici Star Optoelectronics ile birlikte çalışacak. Raporda ayrıca Star Optoelectronics’in üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojili Xiaomi telefonların seri üretime gireceği iddia ediliyor.

Xiaomi Grup Başkanı, Kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Weibo üzerinden Xiaomi mühendis ekibinin aralıksız çabalarıyla Xiaomi’nin üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinin seri üretim düzeyine ulaştığını, önümüzdeki yıl da seri üretime geçeceğini belirtti.

Lei Jun, “Mühendis ekibimiz sürekli yenilikte ısrar ediyor, bir yılda ekran üstü kamera teknolojisinin üç sürümü geliştirildi. Tam ekranın nihai formu bizde! Haziran 2019’da ilk nesil ekran üstü kamera teknolojisi, şeffaf katot ve anot materyaller, ekran altı kamera teknolojisinin sonraki gelişiminin temelini attı. Ekim 2019’da ikinci nesil ekran üstü kamera teknolojisi yola çıktı. Bir kısım piksel görüntüsü, diğer kısım ışık iletimini iyileştiriyor. Bu, anaakım sektörde ana odak noktası. Bugün, Xiaomi’nin üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisi resmiyet kazandı. Tam piksel ekran ve piksel aralığı görüntüleme kullanıyor. Ayrıca ekran efekti ve selfie performansı arasında bir denge sağlıyor. Bu, ekran altı teknolojisinde seri üretim seviyesine ulaşan bir atılım! Meraklanmayın, önümüzdeki yıl herkes bu teknolojiyi deneyimleyecek.” dedi.

Redmi markasının genel müdürü Lu Weibing de Xiaomi’nin üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinin sektördeki iki büyük sorunu çözdüğünü söyledi. Birincisi, delik alanında görüntünün diğer alanlarla görsel olarak aynı olup olmaması (piksel telafisi). İkincisi, kameranın selfie geçirgenliği ve neden olduğu renk atması. Xiaomi’nin üçüncü nesil ekran altı kamerasının şu anda en gelişmiş teknoloji olduğunu ve tam ekran çağında en iyi çözüm olacağını da söyledi. Tabii ki bu teknolojinin pratikte nasıl olacağını anca önümüzdeki yıl görebileceğiz.