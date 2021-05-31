Xiaomi Ultra Hızlı Şarj için Kolları Sıvadı

Son dönemlerde akıllı telefon üreticilerinin ana odaklarından birisi haline gelen bataryalar, gittikçe daha hızlı bir şekilde şarj olmaya başlıyorlar. Xiaomi, ultra hızlı şarj teknolojisi ile birlikte bu süreyi hiç beklemediğiniz kadar kısa bir hale düşürmeyi planlıyor.

Xiaomi Ultra Hızlı Şarj ile 200W Sınırına Çıkabilir!

Xiaomi tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, şirketin yeni bir rekor kırmaya hazırlandığının mesajı verildi. Bugün, gün içerisinde yapılacak duyuru ile birlikte mevcut 80W hız sınırının aşılması ve 200W kablolu şarj duyurusunun yapılması bekleniyor. Tabii ki gerçek değerlerin ne olacağını yapılan duyuru ile öğrenmiş olacağız.

Tabii ki akıllı telefon bataryalarını hızlı bir şekilde şarj etmek için oldukça güvenli bir altyapı kurmanız gerekiyor ve bu gibi durumlar, bazen çeşitli şeylerden feragat etmenizi gerektirebiliyor. Her halükarda, akıllı telefonların birkaç dakika içerisinde şarj olacağı günlere daha da yaklaştığımızı düşünebiliriz.

Xiaomi geçtiğimiz yıl 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisinin duyurusunu yapmıştı ancak mevcut durumda herhangi bir akıllı telefon bunu kullanmıyor. Xiaomi HyperCharge ile birlikte 120W kablolu ve 80W kablosuz olarak toplamda 200W değerlerine ulaşmak mümkün hale gelebilir.

USB-C 2.1 Neler Sunacak?

Günümüzde kullanılmakta olan USB-C kablolar, 5A ve 20V'dan 100W'a kadar güç aktarımına olanak sunuyor. Öte taraftan USB-C, şu sıralar dizüstü oyun bilgisayarlarından yüksek çözünürlüklü monitörlere kadar oldukça geniş bir ürün grubunda kullanılıyor ve elimizdekinden çok daha güçlü değerlere ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Neyse ki, önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak olan USB-C 2.1 ile 240W'a kadar güç aktarımı mümkün hale gelecek.

USB-C 2.1 ile mümkün hale gelecek olan 240W güç aktarımı, günümüzde kullanılmakta olan 100W'lık güç aktarımı kapasitesinin iki katından daha güçlü bir çözüm sunacak. USB IF, bu teknolojiyi Genişletilmiş Güç Aktarımı olarak tanımlarken, deneyimlerimizin baştan aşağı değişebileceğini vurguluyor.

240W güç aktarımını destekleyen kablolar, tabii ki yeni seviyelere uyum sağlayabilmek adına çeşitli gereksinimlere sahip olacak. Buna ek olarak, özel simgeleri de taşımaları gerekecek: "Böylece son kullanıcılar, kablonun 240W'a kadar destek sunduğunu görsel olarak anlayabilecek ve onaylayabilecek."