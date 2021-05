Xiaomi Ultra Hızlı Şarj için Kolları Sıvadı

Son dönemlerde akıllı telefon üreticilerinin ana odaklarından birisi haline gelen bataryalar, gittikçe daha hızlı bir şekilde şarj olmaya başlıyorlar. Xiaomi, ultra hızlı şarj teknolojisi ile birlikte bu süreyi hiç beklemediğiniz kadar kısa bir hale düşürmeyi planlıyor.

Xiaomi tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, şirketin yeni bir rekor kırmaya hazırlandığının mesajı verildi. Bugün, gün içerisinde yapılacak duyuru ile birlikte mevcut 80W hız sınırının aşılması ve 200W kablolu şarj duyurusunun yapılması bekleniyor. Tabii ki gerçek değerlerin ne olacağını yapılan duyuru ile öğrenmiş olacağız.

