Xiaomi ve Leica Ortaklığında Yeni Bir Telefon Geliyor

Daha önceki bazı söylentilerden sonra bugün Xiaomi nihayet Leica ile "uzun vadeli stratejik işbirliğini" doğruladı ve Temmuz 2022 lansmanından önce birlikte bir amiral gemisi akıllı telefon geliştirdiler. Bu, Alman kamera firmasının Sharp, Huawei ve Panasonic'ten sonraki en son mobil taraflı işbirliği olacak.

Xiaomi, ünlü bir kamera markasının fotoğrafçılık bilgi birikiminden yararlanan ilk Çinli telefon üreticisi değil. 2020'nin sonlarında Vivo, Sony ve Nokia'nın da bu yolu izledi ve X80 serisi olmak üzere Zeiss ile güçlerini birleştirdi. Daha yakın zamanlarda, Oppo ve OnePlus, Find X5 serisi ve OnePlus 10 Pro dâhil olmak üzere Hasselblad ile ortaklaşa geliştirilen telefonlar piyasaya sürmeye başlandı.

Leica Muhtemel Bir Xiaomi 13 Serisini Başlatabilir

Xiaomi, yaklaşmakta olan bu ürün hakkında pek fazla bir şey paylaşmadı ancak görünen o ki bütçelerimiz, her zamanki estetiği ve Leica'nın filtreleriyle birlikte Qualcomm'un yepyeni Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinde olacak.

İsim olarak, ya "Xiaomi 12 Ultra" olacak ya da muhtemelen bir "Xiaomi 13" serisinin başlangıcı olacak. Basın açıklamasında CEO Lei Jun konuyla ilgili "Bu işbirliği Xiaomi'nin görüntüleme stratejisine güçlü bir destek sağlayacak." dedi. Önümüzdeki Temmuz ayında bu telefon ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi bekliyoruz.

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