Xiaomi, Veri İhlali İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde Forbes’un uluslararası edisyonunda Xiaomi’nin internet tarayıcısı üzerinden kişisel verileri izinsiz topladığı iddia edildiği haberini sizlerle paylaşmıştık. Konu hakkında Xiaomi tarafından resmi açıklama geldi.

Xiaomi, Veri İhlali İddialarını Yalanladı

Şirket tarafından gelen açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylendi. Xiaomi'nin blog sayfası üzerinden yapılan açıklamalarda da şu cümlelere yer verildi:

"Xiaomi'nin kullanıcı gizliliği ve internet güvenliği birinci önceliğe sahiptir; yerel yasa ve düzenlemelere kesinlikle uyduğumuzdan ve bunlara tam olarak uyduğumuzdan eminiz. Bu talihsiz yanlış yorumlama konusunda netlik sunmak için Forbes'a ulaştık.

Yurtdışı hizmetlerimizden ve kullanıcılarımızdan gelen tüm bilgiler, yerel kullanıcı gizlilik koruma yasalarına ve düzenlemelerine harfiyen uyulan ve tam olarak uyduğumuz çeşitli yurtdışı pazarlarındaki sunucularda saklanır.

Bir internet şirketi olarak internet güvenliği, güvenliği ve kullanıcı gizliliği Xiaomi'nin temel ilkeleri ve günlük işimizin temelidir. Ürünlerimiz, teknolojilerimiz, performansımız ve kullanıcı gizliliğinin korunması ile ilgili önlemler sürekli geliştirilmektedir. İşletim sistemimiz MIUI 12'nin son lansmanında, bugüne kadar endüstrinin en sıkı ve şeffaf gizlilik koruma önlemlerini benimsedik."