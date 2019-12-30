Xiaomi Watch Color Çok Yakında Tanıtılacak!

Geçtiğimiz haftalarda Mi Watch ile karşımıza çıkan Xiaomi şimdi de Watch Color modelini duyurdu. Xiaomi Watch Color ile ilgili bilinen detaylar haberimizde.

3 Ocak'ta Resmileşecek

Şirket yeni modelle ilgili bazı görüntüler yayınlamış olsa da modele ait teknik detay ya da fiyatlandırma bilgisi paylaşılmadı. Yani şu an için tüketicileri heyecanlandırma politikası sürdürülüyor diyebiliriz. Bununla birlikte çok fazla beklememize gerek yok. Yeni model 3 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Bu tarihte yeni modele ait merak edilen tüm detayların açıklanacağını söyleyebiliriz. Ancak yine de yayınlanan görüntüler bize tufak detaylar sunuyor.

Örneğin Watch Color'ın 1.39 inç boyutunda 454 x 454 piksel çözünürlüğünde daire ekran yapısı ile geleceğini biliyoruz. Artık sıradanlaşmış olan nabız sensörü, ivme ölçer ve barometre de cihazda yer alacak. Başka bir afişten suya dayanıklı yapıda olacağını görüyoruz. Muhtemelen 5 ATM dayanıklılık söz konusu olacaktır.

Kasa tarafında altın, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunulacak. Bunlarla birlikte kişiselleştirmelere olanak sunacak pek çok renkte kayış da kullanıcılara sunulacak. Tabii ki ücretli bir şekilde. Her zaman yaptığımız gibi daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sizlere haber vereceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.