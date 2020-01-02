Xiaomi Watch Color Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi'nin ilerleyen saatlerde tanıtacağı Watch Color isimli yeni akıllı saati hakkında detaylar gelmeye başladı. Görünüşe göre Watch Color özellikleri ile çok ses getirecek. Gelin hep beraber Watch Color'ın paylaşılan özelliklerine yakından bakalım.

Xiaomi düzenleyeceği lansman öncesinde Watch Color'ın bazı özelliklerini yayınladı. Xiaomi Watch Color, 1,39 inçlik dokunmatik ekrana sahip olacak. Gorilla Glass ile korunacak olan akıllı saat 326 PPI piksel yoğunluğu sunacak. Cihaz yaklaşık olarak 47 mm çapında olacak.

Siyah gövde ve siyah renkli kauçuk kayış sayesinde Xiaomi Watch Color görsel olarak çarpıcı görünmekte. Watch Color'da 2 adet fiziksel düğme yer alıyor. Bu düğmeler yardımı ile saate komutlar verilebilmekte. Gelen sızıntılara göre cihazda MIUI for Watch arabirimi bulunuyor. XiaoAI isimli akıllı asistan ile gelecek olan Watch Color, 5 ATM'e kadar su geçirmeyecek.

Akıllı saatin 420 mAh bataryadan besleneceği söyleniyor. Watch Color'ın fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi gelmedi. Cihazın ilerleyen saatlerde tanıtılması bekleniyor. Watch Color tanıtıldığında cihaz hakkındaki tüm bilgiler Tamindir.com üzerinde yer alacak.