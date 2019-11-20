Xiaomi Xiao AI 3.0 Duyuruldu! İşte Yenilikleri

Xiaomi, rakipleri ile sert bir rekabete girmesine yardımcı olacak Xiao AI sesli asistanının yeni güncellemesini duyurdu.

Xiao AI 3.0 Güncellemesi Duyuruldu

3.0 güncellemesine kavuşan sesli asistan, yeni bir erkek sesi seçeneğini kullanıcılara sunuyor. Bununla birlikte deneyimin ileriye taşınmasını hedefleyen şirket, akıllı telefon kullanıcıları için 'doğal yapıya sahip sürekli diyalog' özelliğini de sesli asistana kazandırmış durumda.

Bu sayede önceki sorular ve önceki cevaplar arasında bağlamsal bir yapı kurulacak ve önceki ifadelerden daha zengin seçeneklerin oluşturulması sağlanacak.

Xiaomi sesli asistan platformu için uzun süre çalışmalar yaptı ve şimdi günde altı milyar kez kullanılıyor. Mi Mix 2S modeli ile ilk kez karşımıza çıkan Xiao AI, şu an için yalnızca Mi 9 Pro 5G ve Mi 9 modelleri için yeni sürüm seçeneğini sunuyor. Şu an için yalnızca Çin bölgesinin hedeflendiği bu yazılım, şimdiden aylık 50 milyon kullanıcıya ulaştı.