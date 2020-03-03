Xiaomi Yayınladığı Android 10 Güncellemesini Geri Çekti!

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mi A3 modelleri için geçerli olmak üzere Android 10 güncellemesini kullanıcılara sunmuştu. Bu adımdan sonra bazı garip gelişmeler gündeme geldi.

Güncelleme Geri Çekildi

Hafta sonundan başlayarak pek çok Mi A3 kullanıcısı, akıllı telefonlarında yeni güncellemeye yönelik bazı bildirimler almaya başladı. Bu sırada güncellemeyi akıllı telefonlarına kuran bazı kullanıcılar telefonların güncelleme sonrasında yanıt vermediğini bildirdi.

Bunun haricinde bazı kullanıcılar 1.3 GB boyutundaki güncellemeyi yüklemelerine karşın Android 10 işletim sisteminin yüklenmediğini, yalnızca güvenlik güncellemesi indirildiğini belirtti.

Görünüşe göre sorunlar birkaç kullanıcı ile kısıtlı kalmayıp yaygın bir şekilde görülmeye başlandı ki Xiaomi, yayınlanan güncelleme paketini geri çekmeye karar verdi. Xiaomi söz konusu hatalarla ilgili bir açıklamada bulunmamış olsa da yapılacak düzeltmelerin ardından güncellemenin tekrar yayına alınması bekleniyor.

Mi A3 için yayınlanan güncelleme Android 10 kapsamında sunulan tüm sistem yeniliklerini Mi A3'e getiriyordu. Bunların arasında sistem genelinde karanlık mod desteği, yeni hareket navigasyonu ve daha iyi gizlilik kontrolleri gibi bazı detaylar yer alıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.