Xiaomi, Yeni Akıllı Bilekliği Mi Band 3i’yi Çok Yakında Tanıtacak

Xiaomi yeni bir spor bilekliği duyurmak üzere. Twitter’dan bir paylaşım yapan Xiaomi, RunWithMi maratonunu tanıtmak için “İyi şeyler koşanlara gelir” ifadesiyle birlikte Mi Band 3i adlı akıllı bilekliği işaret etti.

Maraton, Hindistan’ın Bangalor kentinde 1 Aralık’ta koşulacak ve maratonu tamamlayanlara ödül olarak Xiaomi tarafından ücretsiz Mi Band 3i akıllı bilekliklerinden verilecek.

Mi Band 3i’nin hangi özelliklerle birlikte geleceği henüz bilinmiyor ancak 250 Dolar’lık Mi Band 3 ile 320 Dolar’lık Mi Band 4 arasında bir yere konumlanacağı tahmin ediliyor.

Mi Band 4, Mi Band 3’ün üzerine daha büyük renkli bir AMOLED ekran ve Bluetooth 5.0’ın eklenmiş hali olarak karşımıza çıkmıştı.

Xiaomi, merakla beklenen Mi Band 3i’yi 21 Kasım’da resmi olarak tanıtacak.

Mi fans, here's some motivation for you to #RunWithMi. Every finisher will get the upcoming #MiSmartBand.

Can you guess? Hint's in the image.



For those who haven't registered yet, head here > https://t.co/FyLHcwnWIr pic.twitter.com/K7fmDVWOlZ