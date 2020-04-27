Xiaomi Yeni Kamera Patenti ile Kimsenin Yapamadığını Yapmayı Hedefliyor

Telefon üreticileri son zamanlarda ön kamera ile önemli sorunlar yaşıyor. Bütün üreticiler uçtan uca tam bir ekran deneyimi sunmayı hedeflese de kamera bileşenini nereye koyacağınızı bulmanız gerekiyor. Xiaomi yeni kamera patenti ile bu soruna parmak basmayı hedefliyor. İşte detaylar!

Xiaomi Yeni Kamera Patenti ile Neler Sunuyor?

Akıllı telefonlarda yer alan ekran / çerçeve oranının hızla daralmaya başladığı şu dönemlerde ön kameralar çentik içerisinde konumlanmaya başladı. Bazı üreticiler bunun yerine ekran içi kamera sistemine yöneldi. Tabii bu noktada ekranın kullanılabilir olan bir bölümü, ön kamera için ayrılmış oldu.

Bazı üreticiler pop-up kameraya yöneldi. Ancak pek çok kullanıcı bu parçanın uzun vadede ne kadar çalışabileceği noktasında haklı bir şüphecilik yaşıyor. Nitekim ekran altı kamera teknolojisi için de önümüzde birkaç yılın olduğu söylenebilir.

Görünüşe göre Xiaomi, bu noktada farklı ve garip bazı planlara sahip.

Xiaomi tarafından alınan ve geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir patent telefonun üst alanının hareket ettiği, bir miktar radikal, bir tasarımı ortaya koydu. Böylece ön tarafta uçtan uca ekran deneyimi sunulurken kameraya ihtiyacınız olduğu durumlarda arka kamerayı, ön tarafa çevirebilirsiniz.

Bu, her ne kadar çılgın bir tasarım olsa da bazı soru işaretleri var. Nitekim az önce de bahsettiğimiz gibi üreticilerin pop-up kameradan kaçmasının asıl sebebi mekanizmanın kısa vadede yıpranma korkusu olarak öne çıkıyor. Buna karşın bu tasarım, bu korkuyu daha derin bir şekilde yaşatabilir.

Açıkçası hem tasarım hem de mühendislik olarak mantıklı ve kolay bir ürün olmayacağını düşünüp önümüzdeki dönemlerde bu yönde bir cihaz ile karşılaşmayı beklemiyorum. Ancak günün sonunda bunun oldukça ilginç bir patent olduğu gerçeği var.

Peki siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir cihaz kullanmak ister miydiniz ve sizce uzun ömürlü dayanıklı bir cihaz olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.