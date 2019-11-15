Xiaomi Yeni Katlanabilir Telefon Patenti Aldı

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, Xiaomi tarafından alınan katlanabilir telefon patentini ortaya koydu.

Kapaklı Katlanabilir Telefon

CNIPA tarafından paylaşılan patentler yeni yayınlanmış olsa da, aslında Ağustos 2018 başvuru tarihine sahip. Alınan patentin tasarımına baktığımızda geçtiğimiz saatlerde tanıtılan Motorola Razr modeline oldukça benzer olduğunu söyleyebilirim.

Kapalı halde iken kare bir yapıya sahip olan modelin bir yüzünde küçük dijital ekran, diğer yüzünde ise çift arka kamera bulunuyor. Telefon açıldığında ise küçük bir çerçeve üzerine kurulu ikili ön kamera kurulumunu görüyoruz.

Bir patent başvurusu direkt olarak gerçek ürünü bizlere sunmasa da, şirketin benzer görünümlü bir cihaz üretme noktasında ilgisi olduğunu işaret eder. Kapaklı katlanabilir telefon modelleri, telefon üreticileri için yeni bir form faktörü oluşturma konusunda ilham verdi.

Şirket geçtiğimiz günlerde üç kez katlanan başka bir patent başvurusu ile daha gündeme gelmişti. Ancak söylentiler, bu modelin henüz kullanıma uygun hale getirilemediğini söylüyor.