Xiaomi'nin Yeni Logosundaki Mesaj İlk Defa Açıklandı

Xiaomi'nin yeni logosunun detayları ilk defa açıklandı. Nippon Tasarım Merkezi Başkanı Kenya Hara tarafından tasarlanan yeni Xiaomi logosu, dünyada bir ilki temsil ediyor. Dinamik logo formatını benimseyen yeni tasarım, yuvarlatılmış kenarlarıyla merak uyandırıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, "canlı tasarım konsepti" olarak adlandırdığı yeni kurumsal görsel kimliğini tanıttı. Yeni marka kimliğiyle şirket, premium pazardaki yerini daha da güçlendirmek ve yeni logoyla hedef kitlesinde marka tanınırlığını artırmak istiyor.

Musashino Güzel Sanatlar Üniversitesi Profesörü ve Nippon Tasarım Merkezi (NDC) Başkanı Kenya Hara tarafından tasarlanan yeni Xiaomi logosu, canlılığı temsli ediyor. Yeniden tasarlanan "MI" tipografisinin yanı sıra daha önce kare şeklinde olan logo, kenarları yuvarlatılarak ve yumuşatılarak estetik açıdan değiştirildi.

Logoda Xiaomi'nin canlılığını ve gençliğini ifade eden turuncu renk ise korundu. Tamamlayıcı renk olarak üst düzey ürünlere uygun bir şekilde siyah ve gümüş renkleri de logoda ayrıca kullanılacak.

Xiaomi'nin yeni logosundaki detaylar

Xiaomi logosunu tasarlayan Kenya Hara, Xiaomi'nin yenilikçi teknolojilerinin insanlara kolaylık sağladığına, yaşamlarını kontrol etme yeteneği sunduğuna ve çevredeki tüm değişikliklere uyum sağlayabileceğine inanarak, tasarım konsepti olarak canlılığı ön plana çıkardı.

Hara, Teknolojinin insanların hayatına canlılık katması ve insanların yaşamlarına yönelik ihtiyaçları karşılamasından esinlenerek Xiaomi’nin felsefesini görsel açıdan markaya hayat dolu bir mesaj verecek bir logo tasarladı.

Xiaomi, geçmişteki logo kullanımıyla ilgili geleneksel kurallarını bozarak ilk defa dinamik logo formatını benimsiyor. Karenin dört köşesine sabitlenmeyerek içeriğe uyum sağlayarak en uygun konuma yerleştiriliyor. Yeni dinamik logo, felsefi düşünceyi daha da benimseyerek gerçek canlılığı yakalayabiliyor.

Xiaomi'nin logoda benimsediği "Canlı" konsepti, akıllı bağlanabilirlik çağındaki dönüm noktasına verdiği bir tepki ve düşünce olarak öne çıkıyor. Xiaomi, bir teknoloji şirketi olarak dünya genelinde herkese daha fazla inovasyon sunmaya olan kararlılığını devam ettiriyor ve bu nedenle kullanıcılarıyla birlikte büyümek kritik önem taşıyor.

Xiaomi, varlığını büyük kitlelerden seçkin kullanıcılara, teknolojiden sanat alanına, çevrim içinden çevrim dışına ve tüm dünyada genişleterek yeni bir on yıllık dönemi başlatıyor. Yeni marka kimliği Xiaomi'yi önümüzdeki 10 yıllık dönemde daha da ileriye taşıyacak.

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