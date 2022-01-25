Xiaomi’nin Yeni Logosu Ortaya Çıktı!

2021 ve 2022 yıllarında logosunu değiştiren firmalar kervanına girmeye hazırlanan Xiaomi, yeni logosunu tasarladı. Oldukça hızlı bir büyüme ile teknoloji pazarında kendisine harika bir yer bulan Xiaomi, geniş ürün gamı ile farklı teknolojik ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Bu noktada, son zamanlarda hem isim hem de logo olarak değişikliğe giden şirketin yeni logosu hazır. İşte, yeni logonun detayları!

Mart ayının son gününde alınan kararla logosunda değişime giden Xiaomi, daha minimal ve modern bir tasarımla müşterilerinin karşısına çıktı. Öyle ki, yıllardır süregelen köşeli kare tasarım yerine yuvarlatılmış, köşesiz olarak tasarlanan logo, çok daha sade bir görünüm kazanmıştı. Şimdi ise renk olarak yeni bir düzenleme, Xiaomi logosunu bekliyor.

Xiaomi Logosu Artık Siyah-Beyaz!

Değişen marka stratejileri ve marka kimlikleri, firmaların çağın bir parçası olmak için seçtikleri bir yol. Bu noktada, eskiden renkli ve dolu dolu tasarımlardan oluşan logolar, bugünlerde çok daha minimal ve sade olmaya başlıyor. Bu akıma ayak uyduran Xiaomi yeni bir patent başvurusu ile sadeleştirdiği logosunu siyah-beyaz bir hale getirmeye hazırlanıyor.

Şirketten gelen bilgilere göre Xiaomi, turuncu-beyaz renklerinden oluşan logodan vazgeçmeyecek. Buna karşın, siyah-beyaz logoyu belirli serilerin belirli cihazlarında kullanıcıya sunulacak. Örneğin; 13 ve 13 Pro modelini turuncu logolar ile tanıtacak olan şirket, 13 Ultra modelinde daha koyu bir tasarım dili ve siyah-beyaz logo ile satışa sunabilir. Xiaomi’nin bundan sonraki cihazlarında hangi logoyu tercih edeceği tam olarak bilinmese de, tüm yeni cihazlara siyah-beyaz logonun kullanılması bekleniyor.

Xiaomi İsim Değişikliği De Yapmıştı!

Çincede küçük pirinç veya küçük darı anlamına gelen ismi ile tüm dünyada adını duyuran şirket, Mi 11 serisinin ardından telefonlardaki “Mi” ismini kaldırmıştı. Tanıtılan yeni amiral gemisi serisi Mi 12 olarak değil, Xiaomi 12 olarak kullanıcılara sunuldu.

Logosunun kenarlarından sonra renginde de değişiklik yapan Xiaomi, yeni yüzü ve kurumsal kimlik çalışmaları ile imajına yepyeni bir görünüm kazandırıyor.