Xiaomi Yeni Mini Klavyesini Tanıttı! İşte MIIIW Air 85 Fiyatı

Xiaomi, tasarımı ile epey dikkat çeken yeni mini klavye modelini tanıttı. Gelin hep beraber MIIIW Air 85 mini klavyeye yakından bakalım.

MIIIW Air 85 Özellikleri

Toplam 85 adet tuşa sahip olan MIIIW Air 85, Bluetooth teknolojisini destekliyor. Klavye üzerinde bulunan yazıların lazer ile yazıldığı açıklandı. Daha kolay yazma ve parmak yorgunluğunu azaltmak için klavyenin arka tabanının 8 derecelik bir yüksekliğe sahip olduğu paylaşıldı.

Çift modlu bağlantıyı destekleyen mini klavye, Bluetooth veya USB kablosuz alıcı ile cihazlara bağlanabilmekte. Windows, Android, iOS ve MacOS desteği ile birlikte gelen klavyede i şletim sistemini değiştirmek için özel bir düğme yer alıyor.

MIIIW Air 85 Fiyatı

Siyah ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen MIIIW Air 85 mini klavyenin fiyatının 22 dolar olduğu açıklandı. 22 dolar şu anki kur ile 150 TL'ye tekabül etmekte. Mini klavyenin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmezlini korumakta.

Sizlre tasarımı ile göz dolduran MIIIW Air 85 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!